Son Dakika Haberleri: Karayolu Aracı Yan Yattı, 2 İşçi Yaralandı

Karayolu Aracı Yan Yattı, 2 İşçi Yaralandı

13 dakika önce

Kırşehir'ın Kaman ilçesi yeni yapan köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında, iki karayolu çalışanı yaralandı.

Karayolu Aracı Yan Yattı, 2 İşçi Yaralandı, System.String[]
Kırşehir'ın Kaman ilçesi yeni yapan köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında, iki karayolu çalışanı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kar kürüme ekibinin bulunduğu Kırşehir karayolu işletmesine ait 16 NRS 97 plakalı kar kürüme aracı, gece saatlerinde Kırşehir Kaman yolu Molloosmanlı Köyü mevkisinde şarampole yaklasmasi şoför M.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü M.Y. (31) ile araçta bulunan yedek Şoför D.A., (29) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Kaman ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 12:56:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karayolu Aracı Yan Yattı, 2 İşçi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]