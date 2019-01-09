Karayolu Aracı Yan Yattı, 2 İşçi Yaralandı
13 dakika önce
Kırşehir'ın Kaman ilçesi yeni yapan köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında, iki karayolu çalışanı yaralandı.
Kırşehir'ın Kaman ilçesi yeni yapan köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında, iki karayolu çalışanı yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kar kürüme ekibinin bulunduğu Kırşehir karayolu işletmesine ait 16 NRS 97 plakalı kar kürüme aracı, gece saatlerinde Kırşehir Kaman yolu Molloosmanlı Köyü mevkisinde şarampole yaklasmasi şoför M.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü M.Y. (31) ile araçta bulunan yedek Şoför D.A., (29) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Kaman ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
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