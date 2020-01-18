Karayolu çalışanlarından sokak hayvanlarına sıcak yuva - Son Dakika

Uşak'ta Karayolları çalışanları, kış aylarında sıcak yuva arayan sokak hayvanları için atık tahta parçalarıyla 90 kulübe yaparak resmi kurumlara dağıttı.

Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Güney ve mesai arkadaşları, kış aylarında zor günler geçiren sokak hayvanlarına kulübe yapmak amacıyla harekete geçti.

Kurum bahçesinde bulunan atık tahta parçalarından sokak hayvanları için 90 yuva hazırlayan karayolları çalışanları, aralarında topladıkları paralarla da kulübelerin üzerlerini yağmur, kar ve rüzgardan korumak için brandayla kapladı.

İçine battaniye yerleştirdikleri kulübeleri resmi kurumların bahçelerine yerleştiren çalışanlar, sokak hayvanlarına yaşam umudu olmayı başardı.

Kedi ve köpekler için ayrı boyutlarda hazırlanan yalıtımlı sıcak yuvalar, sokak hayvanlarını zorlu kış şartlarından koruyor.

-"İyilik bulaşıcıdır"

Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karayolu çalışanlarının zor şartlarda görev yaptığını, meslekte geçen 19 yıl boyunca sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Mesai arkadaşlarının görevlerini yaparken buldukları hasta, engelli, yaralı sokak hayvanlarını koruma altına alarak şefliğe getirdiklerini, tedavilerini yaptırdıkları bu hayvanların bakımını üstlendiklerini aktaran Güney, "Şu an şefliğin bahçesinde 25 kedi ve 5 köpeğin bakımlarını yapıyoruz. Bu hayvanların hepsi sokakta bulundu, tedavileri yapıldı, kısırlaştırıldı. Çok sayıda hayvanı da sahiplendirdik. Çünkü iyilik bulaşıcıdır, bu duygu ile sokak hayvanları için elimizden gelen yardımı yapıyoruz." diye konuştu.

"Biz büyük bir aileyiz"

Zor şartlarda bulunan ve tedavisi yapıldıktan sonra şeflik binasında yaşamaya başlayan "Kınalı" isimli sokak kedisinin adeta şefliğin maskotu haline geldiğini söyleyen Tuncay Güney, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Güney, "Biz büyük bir aileyiz. Şefliğin bahçesinde bakımını yaptığımız dostlarımız için atık tahtalardan kulübeler yaptık. Resmi kurumlardan talepler gelince sayıyı artırdık. Başta resmi kurumların bahçeleri olmak üzere Uşak'ta pek çok noktaya yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yüzlerce hayvanı kurtardılar

Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu ise Tuncay Güney ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kulübelerin pek çok sokak hayvanının hayatını kurtardığını vurgulayan Avcu, şöyle konuştu:

"Uşak'ta kışın geceleri sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor. Yaşam mücadelesi veren hayvanlar için bu kulübeler hayati önem taşıyor. Yüreği sevgi dolu tüm Karayolları çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Uşak küçük bir şehir, hayvan sayımız da çok değil, kış aylarında mama bulmakta çok zorlanıyoruz. Ben herkesin sokak hayvanları için kendi imkanlarıyla bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. En azından evinizdeki yemek artıklarını onlara götürün. Çünkü onlar kışın çok zor günler geçiriyor."