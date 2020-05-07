Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası - Son Dakika

Ekipler, vatandaşlara trafikte kurallara uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

İlçenin işlek caddeleri ve kontrol noktasında araç sürücülerine ve vatandaşlara "2020 Yaya Öncelikli Trafik Yılı" broşürlerini dağıtan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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