Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası - Son Dakika

Bolu'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine bilgilendirici afişler asıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kutlama ve etkinlik yapılmaması dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine sürücüler ile yayaları bilgilendirici afiş ve pankartlar asıldı.

Kent Meydanı ile D-100 kara yolu üzerinde bulunan değişik yerlere asılan pankart ve afişlerde, üzerlerinde, "Dur yaya geçiyor", " Sevdiklerini düşün hızını düşür", "Yola yorgun ve uykusuz çıkma" ve "Kurallara uyun hayata bağlanın" ifadelerine yer verildi.