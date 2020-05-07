Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası - Son Dakika

Trabzon'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kutlandı.

Maske ve eldiven takan trafik polis ve jandarma ekipleri, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, eski Sahil Yolu Orman Bölge Müdürlüğü karşısında bir araya geldi.

Ekipler, etkinlik kapsamında seyir halindeki araçları durdurarak, sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Hafta dolayısıyla düzenlenen programa katılan Vali İsmail Ustaoğlu, emniyet ve jandarma trafik personeliyle bir süre sohbet etti.

Ustaoğlu, ekiplerin durdurduğu araçlardaki sürücülerin ramazan ayını tebrik ederek, hurma, maske ve trafik güvenliğiyle ilgili broşür hediye etti.