Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası - Son Dakika

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tuğ, mesajında, Türkiye'de trafik kazalarının her yıl çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine, yaralanmasına ve hasarlara neden olduğunu bildirdi.

Trafik kazalarının yüzde 95'inin insan hatasından kaynaklandığını belirten Tuğ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu durumun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz trafik eğitimine büyük önem vererek, trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilmesinde bilinçli yeni nesiller yetiştirmek için çalışmalar yürütmektedir. Kurallara uymak bizi ve sevdiklerimizi hayata bağlar.

Trafikte emniyet kemeri kullanımı, ölümleri ve ölümcül yaralanma riskini çok büyük oranda azaltmaktadır. Seyir halinde takip mesafesini korumak, hız limitlerine uymak, hatalı sollama yapmamak, yaya geçitlerine yaklaştığımızda hızımızı azaltarak önceliği yayalara vermek, ambulans, itfaiye ve güvenlik araçları ile diğer acil müdahale araçlarına trafikte fermuar tekniği ile yol vermek bizim sevdiklerimizin ve diğer tüm insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve emniyete alacak temel kurallardır. Tüm trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım."