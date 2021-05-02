Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası - Son Dakika

Karabük'te, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine bilgilendirici afişler asıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kutlama ve etkinlik yapılmaması dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine sürücüler ile yayaları bilgilendirici afiş ve pankartlar asıldı.

Güven Kavşağı, otobüs durakları ve kentin çeşitli yerlerine asılan pankart ve afişlerde, "yayalar kırmızı çizgimiz", "trafik hayattır" ve "önce yaya" gibi mesajlar verildi.