Karayolu kenarında 'Askıda Elma' - Son Dakika

Karayolu kenarında 'Askıda Elma'

20.10.2020 11:13
Karayolu kenarında 'Askıda Elma', System.String[]

Gümüşhane'de karayolu kenarında kurduğu tezgahında köyünde ürettiği yerli ve organik ürünleri satan Namık Kutay, "Herkes elma yesin, elmalar çürümesin" diye askıda elma uygulaması başlattı.

Gümüşhane'de karayolu kenarında kurduğu tezgahında köyünde ürettiği yerli ve organik ürünleri satan Namık Kutay, "Herkes elma yesin, elmalar çürümesin" diye askıda elma uygulaması başlattı.

Osmanlı döneminde saraya elma gönderen şehirlerin başında gelen ve an itibariyle de 24 çeşit yerel elmanın bulunduğu Gümüşhane'de Pirahmet köyünde yaşayan Namık Kutay hem kendi ürettiği hem de komşularından aldığı ürünleri Gümüşhane-Erzurum karayolu kenarında kurduğu tezgahında satışa sunuyor.

Son dönemde "askıda ekmek, askıda et, askıda fatura, askıda tablet" gibi ülke genelinde sosyal farkındalık etkinliklerinden esinlenen Kutay, herkes elma yesin, elmalar çürümesin diye askıda elma uygulaması başlattı.

Hem köylülerin verdiği elmaları hem de tezgahtan ürün alanların verdiği paralarla poşetlere asılan elmalar 'Askıda elma' uygulamasıyla tezgahın yanında 24 saat boyunca duruyor ve isteyen herkes o poşetleri alabiliyor.

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle son dönemde insanların yerli ve organik ürünlere yoğun talep gösterdiğini kaydeden Kutay, "Burada organik ürünlerimizi sergiliyoruz. İnternet üzerinden de diğer şehirlerdeki gurbetçilerimiz de gönderiyoruz. Kendi ürettiğimiz elmamıza, sebzemize, organik ürünlere vatandaşın ilgisi yoğunlaştı Covid-19 nedeniyle. Kuşburnu marmelatından elmanın her çeşidini bulundurmaya çalışıyorum" dedi.

Gümüşhanelilerin ekmeği olmayan birisi olduğunda o gece rahat uyuyamadıklarını ifade eden Kutay, "Son zamanlarda 'askıda ekmek' projesini sık sık duyuyoruz. Bizde dedik ki elma temel gıda maddesi değil, olursa yenir olmazsa yenmez. Mademki Allah bize bu kadar nimeti vermiş şükrediyoruz. Biz de dedik ki bir kampanya başlatalım. Köylerde elması olmayan insanlarımıza, komşularımıza buradan gönderelim" diye konuştu.

"İlgi alaka yüksek, duygulanıyoruz"

Projeyi sosyal medyadan paylaşınca gurbetten çok sayıda iş insanının da katkı sağladığını ifade eden Kutay, "Bugün tezgaha gelen bir vatandaşa işte köyünde fakir varsa elma alamayacak durumda olanlar varsa askıda elmamız var, götürüp dağıtın diye teklifte bulunduk. Oda ben yola gideceğim abi diyor sen benden 50 liralık daha elma askıya koy. Onları dağıtırsın dedi. Bu böyle çoğalıyor. Şimdi onlar da elma alıyorlar bizde askıya alıyoruz. İlk ben bir kasa elma ile başladım. İlgi alaka yüksek. Duygulanıyoruz bir yandan" şeklinde konuştu.

Eski yıllarda dedelerinin at arabalarıyla köylere elma götürüp buğday ve arpa aldıklarını hatırlatan Kutay, "Eskiden yukarı köylere at arabalarıyla dedelerimiz elma götürürdüler, buğday arpa aldırdılar. Bir şekilde oradaki insanları elma ulaşabiliyordu. Şimdi bu ortadan kalkınca haliyle şehre inemeyecek durumda olanlar var. Elmalarımızı poşetlerle tezgahın kenarına asıyoruz. Tezgahı kapatsak bile elmalar orada kalıyor. Fakir fukara, köylerdeki yetimler alacak. Alan oluyor. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey" ifadelerini kullandı.

Tezgahında 5-6 çeşit elma sattığını kaydeden Kutay, "Kendi bahçemizden olan var, komşunun bahçesinden olanlar var. Tamamı Gümüşhane mahsulü. Organik olmasına özen gösteriyoruz. Dışardan getirmeye gerek yok, bizim kendi ürünümüz, kendi meyve sebze bize yetiyor. Aslolan üretmek. İnsanlarımızın organik Gümüşhane ürünlerine yönelmesi buradaki çiftçiyi de biraz heyecanlandırdı. Üretime katkı sağlıyor. Daha çok değer kazanınca daha çok üretim oluyor. Bu da Gümüşhane ekonomisine katkı sağlıyor. Gümüşhane elmasının aroması, tadı, kokusu bambaşkadır. Bilen bilir" dedi. - GÜMÜŞHANE

Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'
Karayolu kenarında 'Askıda Elma'

Koronavirüs, Gümüşhane, Osmanlı, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karayolu kenarında 'Askıda Elma' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var         
11:14
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir         
10:09
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada         
09:15
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı         
07:53
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:22:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karayolu kenarında 'Askıda Elma' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei