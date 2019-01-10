Son Dakika Haberleri: Karayolu Kenarında Kayıp Gencin Cesedi Bulundu

Karayolu Kenarında Kayıp Gencin Cesedi Bulundu

1 saat önce

ADANA'da 8 gün önce evinden ayrılıp geri dönmeyen Akif Akın'ın (21) cansız bedeni, karayolunda temizlik yapan görevliler tarafından bulundu.

Karayolu Kenarında Kayıp Gencin Cesedi Bulundu, System.String[]
ADANA'da 8 gün önce evinden ayrılıp geri dönmeyen Akif Akın'ın (21) cansız bedeni, karayolunda temizlik yapan görevliler tarafından bulundu.

İddiaya göre, 2 Ocak'ta evinde kahvaltı yaptıktan sonra ayrılan Akif Akın, bir daha geri dönmedi. 3 erkek kardeşin en küçüğü olan Akın'ın bulunması için ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Sabah saatlerinde ise Adana-Osmaniye D-400 karayolu kenarında temizlik yapan görevliler, refujda bir ceset gördü. Görevlilerin aramasıyla olay yerine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin üzerinde ise, kayıp başvurusunda bulunulan Akif Akın'a ait kimlik çıktı. Akın'ın cesedi ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

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