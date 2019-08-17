Son Dakika Haberleri: Karayolu kenarındaki çalılar arasında erkek cesedi bulundu
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Karayolu kenarındaki çalılar arasında erkek cesedi bulundu

19 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'da, çalıların arasında sırtüstü yatar halde başının yanında boş tabanca kovanı olan 50- 55 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.

Karayolu kenarındaki çalılar arasında erkek cesedi bulundu, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, çalıların arasında sırtüstü yatar halde başının yanında boş tabanca kovanı olan 50- 55 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu. 15- 20 gün önce öldüğü değerlendirilen cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara yolunun Kırkinler mevkisinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişinin bölgedeki çalılıklar arasında erkek ceset olduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceme ekibinin yaptığı incelemede brandanın üzerinde sırtüstü yatan ve 50- 55 yaşlarında erkeğe ait olan cesedin başının altında yastık, bunun yanında da bir boş tabanca kovanı bulundu. 15- 20 gün önce öldüğü değerlendirilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Savcının incelemesinin ardından ceset, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Savcılık talimatıyla özel ekip olayla ilgili inceleme başlattı.


Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:37 Kaynak: DHA
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