Son Dakika Haberleri: Karayolu kenarlarında temizlik çalışması
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Karayolu kenarlarında temizlik çalışması

1 saat önce

Emet Karayolları 148.Şube Şefliği Yol Bakım Ekipleri tarafından Hisarcık-Emet arasındaki karayolu kenarları çöplerden temizleniyor.

Karayolu kenarlarında temizlik çalışması, System.String[]
Emet Karayolları 148.Şube Şefliği Yol Bakım Ekipleri tarafından Hisarcık-Emet arasındaki karayolu kenarları çöplerden temizleniyor.

Hisarcık- Emet arası 10 kilometrelik kara yolu kenarlarında bulunan çöpler Emet Karayolları 148.Şube Şefliğine bağlı Yol Bakım Ekipleri tarafından toplanarak çöp torbalarına konuyor. Ekipler tarafından araçlara yüklenen çöp torbaları daha sonra geri dönüşüme gönderiliyor.

Çöplüğe dönen yol kenarlarının karayolları ekipleri tarafından temizlenmesi takdirle karşılanıyor. - KÜTAHYA
Hisarcık, Emet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:22 Kaynak: İHA
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