Son Dakika Haberleri: Karayolu kenarlarında yabani ot temizliği
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Karayolu kenarlarında yabani ot temizliği

46 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Karayolları Yol Bakım ekipleri tarafından Hisarcık-Emet karayolu kenarları yabani otlardan temizleniyor.

Karayolu kenarlarında yabani ot temizliği, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Karayolları Yol Bakım ekipleri tarafından Hisarcık- Emet karayolu kenarları yabani otlardan temizleniyor.


Hisarcık- Emet karayolu kenarlarında ve köprü girişinde uzayarak sorun oluşturan yabani otlar, Emet Karayolları 148.Şube Şefliğine bağlı Yol Bakım ekipleri tarafından kesilerek temizleniyor. Ayrıca yol güzergahında bulunan Koca köprü üzerinde biriken toprak ve çöpler de temizlenip bakımı yapılıyor. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Emet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
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