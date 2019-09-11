Karayolu kenarlarında yabani ot temizliği
46 dakika önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Karayolları Yol Bakım ekipleri tarafından Hisarcık-Emet karayolu kenarları yabani otlardan temizleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Karayolları Yol Bakım ekipleri tarafından Hisarcık- Emet karayolu kenarları yabani otlardan temizleniyor.
Hisarcık- Emet karayolu kenarlarında ve köprü girişinde uzayarak sorun oluşturan yabani otlar, Emet Karayolları 148.Şube Şefliğine bağlı Yol Bakım ekipleri tarafından kesilerek temizleniyor. Ayrıca yol güzergahında bulunan Koca köprü üzerinde biriken toprak ve çöpler de temizlenip bakımı yapılıyor. - KÜTAHYA
Definecilerin zengin olma hayali, mağarada son buldu Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor Karısını öldüren cani kendini savundu: Başka bir erkekle çırılçıplak yakaladım MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez