Karayolu sondaj suyundan geçit vermiyor - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge ilçesinde karayolu, sondaj suyundan geçit vermiyor.



Pütürge ilçesi Taşbaşı Mahallesi Açma mevkiinde yapılan su çıkarılması sondaj çalışması nedeniyle Pütürge Malatya karayolunda sürücüler zor anlar yaşanıyor.



Sondaj suyunun verildiği yolun tahrip de olduğu belirtilirken, zaman zaman sıkıntı yaşayan sürücüler, sondajdan çıkan suyun yönünün başka tarafa verilmesini istiyor. Bazen gölete dönen yoldan geçen sürücüler, suyun teker boyunu dahi geçtiği zamanlarda sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. - MALATYA