Karayolu taşıma şirketleri için erteleme - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karayolu taşıma şirketleri için erteleme - Son Dakika Ekonomi

Karayolu taşıma şirketleri için erteleme

7 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, karayolu taşıma firmalarının Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) veri girme zorunluluğu ve sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi uygulaması kapsamındaki uyarma müeyyidesi 30 Haziran'a kadar ertelendi.

Karayolu taşıma şirketleri için erteleme, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, karayolu taşıma firmalarının Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) veri girme zorunluluğu ve sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi uygulaması kapsamındaki uyarma müeyyidesi 30 Haziran'a kadar ertelendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, Kİ, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2, TL veya T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların yönetmelik hükümleri gereğince Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 1 Ocak'ta başlatıldı.

Ancak bahse konu firmaların U-ETDS'ye uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla yönetmelik çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020'ye kadar ertelendi.

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici

Son Dakika Haberleri
22:42 Hazine değişim ihalelerine başlayacak - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süleymani'nin öldürülmesi sonrası petrol fiyatları arttı - Son Dakika Ekonomi
21:16 İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda - Son Dakika Ekonomi
20:34 Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika Ekonomi
19:21 Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 01:24:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karayolu taşıma şirketleri için erteleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]