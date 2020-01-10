Karayolu taşımacılığında bazı yetki belgeleri ücretleri yeniden düzenlendi - Son Dakika
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Karayolu taşımacılığında bazı yetki belgeleri ücretleri yeniden düzenlendi

6 saat önce

Sadece engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere D2 yetki belgesi almak için başvuranlardan yalnızca 1 taşıtı bulunanlar için yetki belgesi ücretlerinde yüzde 97 indirim uygulanacak.

Karayolu taşımacılığında bazı yetki belgeleri ücretleri yeniden düzenlendi, System.String[]

Sadece engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere D2 yetki belgesi almak için başvuranlardan yalnızca 1 taşıtı bulunanlar için yetki belgesi ücretlerinde yüzde 97 indirim uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sadece engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere otobüsle ticari ve tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, yalnızca 1 taşıtı bulunanlar için yetki belgesi ücretlerinde daha önce yüzde 75 olarak uygulanan indirim oranı yüzde 97'ye yükseltildi.

Kamu kurumu veya kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere otomobille yurt içi tarifeli veya tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen A1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek veya tüzel kişilere, yetki belgesi ücreti bu belge için belirlenmiş güncel tutarın 12 katı uygulanacak.

Otobüsle yurt içi veya uluslararası ticari ve tarifeli olarak yolcu taşımacılığı yapanlara verilen B1 yetki belgesi için daha önce 60 bin lira olan ücret 250 bin lira, otobüsle yurt içi veya uluslararası ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen B2 yetkisi belgesi için daha önce 25 bin lira olan ücret 180 bin lira, otobüsle ticari ve tarifeli yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D1 yetki belgesi için daha önce 30 bin lira olan ücret 200 bin lira ve otobüsle ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D2 yetki belgesi için daha önce 15 bin lira olan ücreti de 165 bin lira olacak.

Evcil hayvanlar yolcu beraberinde taşınabilecek

Öte yandan, söz konusu düzenlemeyle, aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların aracın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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