Karayolu trafik kaza istatistikleri açıklandı

Türkiye'de 2018 yılında 186 bin 532 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye'de 2018 yılında 186 bin 532 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye karayolu ağında 2018 yılında toplam 1 milyon 229 bin 364 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 42 bin 832 adedi maddi hasarlı, 186 bin 532 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75'i yerleşim yeri içinde yüzde 25'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.



Trafik kazalarında 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken 307 bin 71 kişi yaralandı



Türkiye'de 2018 yılında meydana gelen 186 bin 532 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 368 kişi kaza yerinde, 3 bin 307 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 46,9'u, yaralanmaların yüzde 67,1'i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 53,1'i yaralanmaların ise yüzde 32,9'u yerleşim yeri dışında oldu.



Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 42,9'unu sürücüler oluşturdu



Türkiye karayolu ağında 2018 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 42,9'u sürücü, yüzde 34,9'u yolcu, yüzde 22,2'si ise yaya oldu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 75,9'unun erkek, yüzde 24,1'inin kadın, yaralananların ise yüzde 67,8'inin erkek, yüzde 32,2'sinin kadın olduğu görüldü.



Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 89,5 ile ilk sırada



Türkiye'de 2018 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 217 bin 898 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89,5'inin sürücü, yüzde 8,4'ünün yaya, yüzde 0,9'unun yolcu, yüzde 0,6'sının taşıt ve yüzde 0,6'sının yol kaynaklı olduğu görüldü.



Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 300 bin 704 adet taşıt karıştı



Türkiye karayolu ağında 2018 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 300 bin 704 taşıtın yüzde 53,2'si otomobil, yüzde 15,5'i motosiklet, yüzde 15,3'ü kamyonet, yüzde 3'ü minibüs, yüzde 2,5'i kamyon, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 2,2'si otobüs, yüzde 1,1'i traktör ve yüzde 4,9'u diğer taşıtlardan oluştu.



Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla Temmuz en az Şubat ayında oldu



Türkiye'de 2018 yılında meydana gelen 186 bin 532 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Temmuz ayı yüzde 10,9 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Şubat ayı yüzde 6 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 14,8 pay ile en fazla Cumartesi günü ve yüzde 13,7 pay ile en az Salı günü gerçekleştiği görüldü.



Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 67,7'si gündüz meydana geldi



Türkiye karayolu ağında meydana gelen 186 bin 532 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 67,7'si gündüz, yüzde 29,7'si gece ve yüzde 2,6'sı alacakaranlıkta oldu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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