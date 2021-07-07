Karayoluna çıkan domuza çarpan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 06 EZ 6476 plakalı otomobil, Konya yönüne seyir halindeyken aniden karayolu üzerine çıkan yaban domuzuna çarptı. Aracın çarptığı domuz savrulduğu boş arazide telef oldu. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

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