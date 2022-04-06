Karayoluna çıkan yaban domuzları kazalara davetiye çıkardı - Son Dakika
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Karayoluna çıkan yaban domuzları kazalara davetiye çıkardı

06.04.2022 15:40
Karayoluna çıkan yaban domuzları kazalara davetiye çıkardı

Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde zaman zaman sürüler halinde karayoluna çıkan yaban domuzları kazaya davetiye çıkarıyor.

Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde zaman zaman sürüler halinde karayoluna çıkan yaban domuzları kazaya davetiye çıkarıyor.

Yaban domuzu popülasyonunun yoğun olduğu Beyşehir ve Derebucak ilçesinde, karayoluna çıkarak karşıya geçmeye çalışan yaban domuzları son zamanlarda sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Özellikle havanın karardığı saatlerde besin arayışı içerisine girerek karayoluna kadar gelen yaban domuzları sürüler halinde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Domuzların bu geçişi karayolunda seyreden araçlar için tehlike oluştururken, zaman zaman yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların yaşanmasına neden olabiliyor. Sürücüler, özellikle yaban domuzu geçişinin sık yaşandığı güzergahlarda karayolları tarafından yerleştirilen levhalarla dikkatli olmaları ve bu mevkilerde yavaş seyretmeleri yönünde uyarılıyor. Derebucak ilçesinde, dün akşam saatlerinde de yola aniden çıkan yaban domuzuna bir araç çarptı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, yaban domuzu ise telef oldu. - KONYA

Karayoluna çıkan yaban domuzları kazalara davetiye çıkardı

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Derebucak, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karayoluna çıkan yaban domuzları kazalara davetiye çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karayoluna çıkan yaban domuzları kazalara davetiye çıkardı - Son Dakika
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