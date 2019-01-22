Karayoluna Dev Kaya Parçası Düştü

Kaş-Kalkan D-400 karayolunun Seyret Çakılı mevkisinde yola dev bir kaya parçası düştü.

Kaş-Kalkan D-400 karayolunun Seyret Çakılı mevkisinde yola dev bir kaya parçası düştü.



Yamaçtaki koruma telini yırtarak düşen kaya parçası yolun bir şeridinin yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapanmasına sebep oldu. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu büyük kaya parçası yoldan kaldırıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda trafik tamamen açılırken, bir sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi.



(İHA)

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