Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı - Son Dakika

Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

6 saat önce

BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçası, Isparta- Antalya karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı, System.String[]

BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçası, Isparta- Antalya karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Bucak'a bağlı Kargı köyü Taşdibi Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında dağdan kopan büyük bir kaya parçası, Isparta- Antalya karayoluna düştü. Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından incelemenin yapıldığı yolda ulaşım kontrollü verilmeye başlandı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçasının Karayolları ekipleri tarafından kaldırılacağı belirtildi.


Antalya, Isparta, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı
"Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
19:14 Muğla'da klima ve tekne motoru çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
19:14 Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
19:14 İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
19:13 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu - Son Dakika
19:12 Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:18:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]