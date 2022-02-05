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Karayoluna düşen taş ve kayalar yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Karayoluna düşen taş ve kayalar yolu ulaşıma kapattı

05.02.2022 21:49

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Liman köyü mevkiinde tünel girişine düşen taş ve kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Liman köyü mevkiinde tünel girişine düşen taş ve kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldan geçen bir ticari taksi saniyeler ile kayaların kendisine isabet etmesinden kurtuldu.

Karadeniz Sahil Yolu Hopa-Kemalpaşa geçişi Liman köyü mevkiinde bugün saat 17.45 sıralarında tünel ağzına düşen taş ve kayalar yüzünden yol bir süre ulaşıma kapandı. Taş ve kayaların yola düşüş anı güvenlik kameralarına yansırken, yoldan geçen bir taksi saniyeler ile kayaların kendisine çarpmasından kurtuldu. Yola düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle tek şeritten yol bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

(Osman Emre Ergün/İHA)

Karayoluna düşen taş ve kayalar yolu ulaşıma kapattı
Karayoluna düşen taş ve kayalar yolu ulaşıma kapattı
Karayoluna düşen taş ve kayalar yolu ulaşıma kapattı
Karayoluna düşen taş ve kayalar yolu ulaşıma kapattı

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Kemalpaşa, Artvin, Liman, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karayoluna düşen taş ve kayalar yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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