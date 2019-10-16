Son Dakika Haberleri: Karayoluna giren büyükbaş sürüsü, zor anlar yaşattı
Son Dakika Güncel Karayoluna giren büyükbaş sürüsü, zor anlar yaşattı

Karayoluna giren büyükbaş sürüsü, zor anlar yaşattı

39 dakika önce

ORDU'da otlamaya çıkarıldıkları mezradan kaçan büyükbaş hayvan sürüsü, 3 kilometre yol gidip, Ordu- Giresun Karayolu'na çıktı.

Karayoluna giren büyükbaş sürüsü, zor anlar yaşattı, System.String[]

ORDU'da otlamaya çıkarıldıkları mezradan kaçan büyükbaş hayvan sürüsü, 3 kilometre yol gidip, Ordu- Giresun Karayolu'na çıktı. Sürücülere zor anlar yaşatan hayvanlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'ndeki mezraya otlamaya götürülen 10 büyükbaş, kaçtı. Yaklaşık 3 kilometre yol kat edip, Ordu- Giresun Karayolu'na giren hayvanlar, trafiğin aksamasına neden olup, sürücülere zor anlar yaşattı.

Daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında, sokak aralarında da ilerleyen hayvanlar, ihbarla bölgeye gelen trafik polisi ekiplerince, sahiplerine teslim edildi.

Bazı vatandaşlar, karayoluna giren hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Giresun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:40 Kaynak: DHA
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