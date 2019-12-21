Karayoluna inen dağ keçisine araç çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karayoluna inen dağ keçisine araç çarptı - Son Dakika

Karayoluna inen dağ keçisine araç çarptı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karayoluna inen dağ keçisine hafif ticari araç çarptı.

Karayoluna inen dağ keçisine araç çarptı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karayoluna inen dağ keçisine hafif ticari araç çarptı.


Kaza, Adıyaman Malatya Karayolunda meydana geldi. Gece saat 01.00 civarında Malatya istikametinden Adana istikametine giden Eser Çolak idaresindeki 01 ADR 68 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan dağ keçisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dağ keçisi şarampole savruldu. Dağ keçisi kaza sonrasında telef oldu.


Telef olan dağ keçisiyle ilgili kurumlara bilgi verilirken, dağ keçisi kaza yerinden ekipler tarafından alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:44 Kaynak: İHA
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