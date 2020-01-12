Karayoluna inen vaşağın umursamaz hali böyle görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karayoluna inen vaşağın umursamaz hali böyle görüntülendi - Son Dakika

Karayoluna inen vaşağın umursamaz hali böyle görüntülendi

6 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde karayoluna inen vaşak görüntülendi.

Karayoluna inen vaşağın umursamaz hali böyle görüntülendi, System.String[]

Artvin'in Yusufeli ilçesinde karayoluna inen vaşak görüntülendi. Korna sesine karşılık vermeyen vaşağın umursamaz hali cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyünden Çeltikdüzü köyüne ailesi ile birlikte aracıyla giden Ahmet Yılmaz'ın cep telefonu kamerasına ilginç görüntüler yansıdı. Bir dönem nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak karayoluna indi. Karayolunda ilerleyen vaşağın umursamaz hali izleyenleri güldürdü. Korna sesine bile aldırış etmeyen vaşak bir süre boyunca karayolunda ilerledi. Aracı fark etmesiyle bir anda hızlanan vaşak bariyerlerden atlayarak gözden kayboldu.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda çok şaşırdıklarını belirten Ahmet Yılmaz, "Vaşak bizden korkmadı. İlk kez böyle bir olaya tanık oluyoruz. Korna çalmamıza rağmen hiç aldırış etmedi. Bir süre sonra bize doğru dönen vaşak kaçarak uzaklaştı. Vaşak çok sakindi, kaçmadı hatta bize yol bile verdi. Bizden kaçmadığı için hasta olduğunu düşündük" dedi.

(İHA)

Ahmet Yılmaz, Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir dönem sona eriyor! Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak
TBMM Başkanı Şentop'tan, Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik Libya hamleleri! Merkel ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
01:17 Denizli 7 bin lira alacağı için gittiği evde borçluyu öldürüp intihar etti - Son Dakika
01:16 Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Dengov: "Libya'da ateşkes imzalanması olasılığı müzakere... - Son Dakika
01:15 Alacabel'de karın keyfini çıkardı - Son Dakika
01:13 Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
01:12 DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika
00:35 Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Son Dakika
23:35 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 01:25:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karayoluna inen vaşağın umursamaz hali böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]