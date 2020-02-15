Karayoluna inen yaban domuzu sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karayoluna inen yaban domuzu sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Karayoluna inen yaban domuzu sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yemek aramak için karayoluna inen yaban domuzu, ulaşımda kısa süreli aksama yaşanmasına neden oldu.

Karayoluna inen yaban domuzu sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yemek aramak için karayoluna inen yaban domuzu, ulaşımda kısa süreli aksama yaşanmasına neden oldu.

Dün akşam saatlerinde yiyecek aramak için ilçe merkezine inen yaban domuzu, trafiğin işlek olduğu Yeni Datça Karayolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kaldırımdaki otları eşeleyen yaban domuzu, aniden karayoluna fırladı. Bu sırada bir kamyonet sürücüsü, son anda hayvanı fark ederek, frene bastı. Korkan yaban domuzu, yolun karşı şeridine geçerek, bu sefer burada ulaşımı aksattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, sürücülerin korna çaldığı yaban domuzu, koşarak uzaklaştı.


Marmaris, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı
İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı Bilirkişi tek tek tespit etti! Oslo görüşmelerinin parça parça birleştirilmiş kayıtlardan oluştuğu ortaya çıktı Bursa Yenişehir'de şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 18:07:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karayoluna inen yaban domuzu sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]