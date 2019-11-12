Son Dakika Haberleri: Karayoluna kaya düştü, ekipler kısa sürede yolu açtı
Son Dakika Güncel Karayoluna kaya düştü, ekipler kısa sürede yolu açtı - Son Dakika

Karayoluna kaya düştü, ekipler kısa sürede yolu açtı

6 saat önce

Tunceli-Erzincan karayolunda tünel girişine düşen kaya, kısa süreliğine trafikte aksamaya neden oldu.

Karayoluna kaya düştü, ekipler kısa sürede yolu açtı, System.String[]

Tunceli- Erzincan karayolunda tünel girişine düşen kaya, kısa süreliğine trafikte aksamaya neden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yol kısa sürede ulaşıma açıldı.


Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 45. Kilometresinde bulunan çığ tünellerinin girişinde kaya düştü. Düşen kaya nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye giden Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kayayı ve parçalarını yoldan temizledi.


Tamamen temizlenen yol ulaşıma tekrar açıldı. - TUNCELİ

Erzincan, Pülümür, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
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