Karayoluna kaya düştü, ekipler kısa sürede yolu açtı

Tunceli- Erzincan karayolunda tünel girişine düşen kaya, kısa süreliğine trafikte aksamaya neden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

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