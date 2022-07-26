Karayolunda 4 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karayolunda 4 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı

26.07.2022 21:43
Karayolunda 4 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Ankara-Bartın karayolunda 4 araç birbirine girdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Ankara- Bartın karayolunda 4 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova beldesi Hacılar köyünde bulunan Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden Saltukova istikametine seyir halinde olan dört araç birbirine girdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan M.M., N.Ö.K., N.Ş., S.Ö.K., E.E., B.B., B.Ş. ve N.Ş. ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 164 bin 556 oldu Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 164 bin 556 oldu Başkentteki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi Başkentteki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi
Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karayolunda 4 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:15 Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu
20:27 Balotelli'ye sürpriz talip! Sion ve Adana Demirspor'un masaya oturduğu iddia edildi
19:55 Üsküdar'da cinayet: 10 yıllık ilişkinin sona ermesinin ardından "Son kez görüşelim" diyerek çağırdığı eski kız arkadaşını silahla öldürdü
19:48 Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok
19:44 Almanya'dan enerji sıkıntısı vurgu yapacak uygulama: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ışıkları akşamları kapatılacak
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 ABD'nin Tayvan ziyareti ihtimali Çin'i çok sinirlendirdi: Askeri karşılık veririz
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 21:43:39. #1.13#
SON DAKİKA: Karayolunda 4 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement