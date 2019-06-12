Karayolunda araç altında kalan yılan ezildi
2 saat önce
ÇANAKKALE'de karayolunda bir yılan araçların altında kalarak ezildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:59 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'de karayolunda bir yılan araçların altında kalarak ezildi. Ayvacık
ilçesi ile Küçükkuyu
beldesi arası ulaşımı sağlayan karayolunun Assos kamplar bölgesinde, 2 metre uzunluğundaki yılan, araçların altında kaldı. Bazı sürücüler araçlarından inerek, yılanın canlı olup olmadığını kontrol etti. Bölgede kamp işleten Ayşe Coşaran ise, ezilen yılanı bir tırmıkla yoldan çekti.
- Çanakkale
Nesli tehlikede olan Beyazbantlı engerek yılanı Nemrut Dağı'nda görüldü
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama
Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket
Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor