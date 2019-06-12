Son Dakika Haberleri: Karayolunda araç altında kalan yılan ezildi
Son Dakika Güncel Haber

Karayolunda araç altında kalan yılan ezildi

2 saat önce

ÇANAKKALE'de karayolunda bir yılan araçların altında kalarak ezildi.

Karayolunda araç altında kalan yılan ezildi, System.String[]
ÇANAKKALE'de karayolunda bir yılan araçların altında kalarak ezildi.  
Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arası ulaşımı sağlayan karayolunun Assos kamplar bölgesinde, 2 metre uzunluğundaki yılan, araçların altında kaldı. Bazı sürücüler araçlarından inerek, yılanın canlı olup olmadığını kontrol etti. Bölgede kamp işleten Ayşe Coşaran ise, ezilen yılanı bir tırmıkla yoldan çekti.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:59 Kaynak: DHA
Küçükkuyu, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nesli tehlikede olan Beyazbantlı engerek yılanı Nemrut Dağı'nda görüldü Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:31:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karayolunda araç altında kalan yılan ezildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]