Karayolunda araçlar kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı - Son Dakika

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Karayolunda araçlar kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı
7 saat önce
Adıyaman-Çelikhan Karayolunda kar yağışından dolayı buzlanmadan dolayı bir çok araç mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
Adıyaman- Çelikhan Karayolunda kar yağışından dolayı buzlanmadan dolayı bir çok araç mahsur kaldı.
Dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Adıyaman- Çelikhan Karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında bir çok araç buzlanan yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar köylülerin yardımlarıyla saatler sonra kaldıkları yerden çıkarıldı
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