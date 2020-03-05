Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler - Son Dakika

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Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler
7 saat önce
DİYARBAKIR'da karayolunda bisikletle ilerleyen bir grup gencin, el ele tutuşarak halay çekmesi, görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:43 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da karayolunda bisikletle ilerleyen bir grup gencin, el ele tutuşarak halay çekmesi, görenleri şaşırttı. Elazığ Caddesi'nde bir grup genç, bisiklet kullandıkları sırada el ele tutuştu. Gençler, müzik eşliğinde halay çekerek trafikte bisikletle ilerledi. Caddeyi kapatan ve trafikte tehlike oluşturan gençleri görenler, şaşkınlık yaşadı. Gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri, cep telefonuyla görüntülendi.
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