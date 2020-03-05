Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler - Son Dakika

Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler

7 saat önce

DİYARBAKIR'da karayolunda bisikletle ilerleyen bir grup gencin, el ele tutuşarak halay çekmesi, görenleri şaşırttı.

Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler, System.String[]

DİYARBAKIR'da karayolunda bisikletle ilerleyen bir grup gencin, el ele tutuşarak halay çekmesi, görenleri şaşırttı. Elazığ Caddesi'nde bir grup genç, bisiklet kullandıkları sırada el ele tutuştu. Gençler, müzik eşliğinde halay çekerek trafikte bisikletle ilerledi. Caddeyi kapatan ve trafikte tehlike oluşturan gençleri görenler, şaşkınlık yaşadı. Gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri, cep telefonuyla görüntülendi.


Elazığ, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:43 Kaynak: DHA
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