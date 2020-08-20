Karayolunda büyükbaş hayvanlar trafiği aksattı - Son Dakika

Samsun- Sinop karayoluna çıkan büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışını da aksattı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun- Sinop karayolunda başıboş dolaşan büyükbaş hayvanlar, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Sahipleri tarafından otlamaları için yol kenarına salınan büyükbaş hayvanlar, karayolunda tehlike saçıyor. Sürücülerin şikayeti üzerine olay yerine gelen Bafra Belediyesi zabıta ekipleri trafiğin aksamasına neden olan hayvanları yoldan uzaklaştırarak sahibine teslim etti. - SAMSUN