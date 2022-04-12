Karayolunda can pazarı: 4 yaralı - Son Dakika
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Karayolunda can pazarı: 4 yaralı

12.04.2022 16:46

Karayolunda can pazarı: 4 yaralı Hafif ticari araç traktöre çarptı yaralılar yola saçıldı Feci kazada 4 kişi yaralandıGAZİANTEP Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde hafif ticari araç traktöre çarparak takla attı.

Karayolunda can pazarı: 4 yaralı

Hafif ticari araç traktöre çarptı yaralılar yola saçıldı

Feci kazada 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde hafif ticari araç traktöre çarparak takla attı. Kazada traktörde ve araçta bulunan 4 kişi yola saçıldı

Kaza, Yavuzeli-Gaziantep karayolu Karabey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aynı istikamette ilerleyen Bekir S. Yönetimindeki 58 AAH 416 plakalı Ford marka hafif ticari araç Cumali K. Yönetimindeki 27 VB 958 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak ters yattı. 2 kişinin bulunduğu traktör ise yoldan çıktı. Kazada traktörden fırlayan baba oğul ile takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlardan savrulan yaralılar ise yollara saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar ile olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Zamanla yarışan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Karayolunda can pazarı: 4 yaralı
Karayolunda can pazarı: 4 yaralı
Karayolunda can pazarı: 4 yaralı

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Son dakika haberleri | Gaziantep'te iki aracın çarpıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı Son dakika haberleri | Gaziantep'te iki aracın çarpıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI

Gaziantep, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karayolunda can pazarı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karayolunda can pazarı: 4 yaralı - Son Dakika
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