DİYARBAKIR'da bir kadının, karayoluna çıkıp, tehlikeye aldırış etmeden geçen araçların arasında dans etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dün akşam saatlerinde, trafiğin yoğun olduğu Diyarbakır- Şanlıurfa karayoluna çıkan kadın, hızla ilerleyen araçların arasına girerek dans etti. Kadının trafiği tehlikeye soktuğu o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini gören kadın, hızla uzaklaşmaya çalıştı. Polis, kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KARAYOLUNDA DANS EDEN KADIN, SÜRÜCÜLERE TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ - Son Dakika