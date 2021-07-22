KARAYOLUNDA DANS EDEN KADIN, SÜRÜCÜLERE TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ - Son Dakika

KARAYOLUNDA DANS EDEN KADIN, SÜRÜCÜLERE TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ

DİYARBAKIR'da bir kadının, karayoluna çıkıp, tehlikeye aldırış etmeden geçen araçların arasında dans etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da bir kadının, karayoluna çıkıp, tehlikeye aldırış etmeden geçen araçların arasında dans etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün akşam saatlerinde, trafiğin yoğun olduğu Diyarbakır- Şanlıurfa karayoluna çıkan kadın, hızla ilerleyen araçların arasına girerek dans etti. Kadının trafiği tehlikeye soktuğu o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini gören kadın, hızla uzaklaşmaya çalıştı. Polis, kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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