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Karayolunda durdurduğu TIR sürücüsünü beyzbol sopasıyla darbedip kaçtı, zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

Karayolunda durdurduğu TIR sürücüsünü beyzbol sopasıyla darbedip kaçtı, zincirleme kazaya neden oldu

30.09.2021 05:58

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aracıyla TIR'ın önünde manevra yaparak durduran kişi, beyzbol sopasıyla TIR sürücüsüne saldırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aracıyla TIR'ın önünde manevra yaparak durduran kişi, beyzbol sopasıyla TIR sürücüsüne saldırdı. TIR sürücüsünü darbedip yaralayan şüpheli, aracına binerek kaçtı. Bu sıralarda, yol ortasında duran TIR'a çarpmamak için fren yapan 3 araç ise zincirleme kazaya karıştı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bursa- Ankara Karayolu İnegöl girişinde yaşandı. Ankara'dan Bursa istikametine giden Efraim Candan (45) yönetimindeki 42 AGF 194 plakalı TIR'ın önünde manevra yaparak durduran bir kişi, araçtan inerek Candan'a tehditler savurdu. TIR sürücüsü Efraim Candan, aracın kapılarını kilitleyerek kendisini korumaya çalışsa da şüpheli aracından aldığı beyzbol sopasıyla önce TIR'ın aynalarını ve camlarını kırdı, ardından Candan'ı darbetti. Saldırıda başından yaralanan Candan kanlar içinde kalırken, şüpheli ise aracına binerek kaçtı.

ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Olay sırasında, yol ortasında duran TIR'a çarpmamak için ani fren yapan 3 araç ise zincirleme kazaya karıştı. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara Karayolu'nun Bursa istikametinde ulaşım uzun bir süre durdu. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Efraim Candan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken, kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tragger, İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karayolunda durdurduğu TIR sürücüsünü beyzbol sopasıyla darbedip kaçtı, zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karayolunda durdurduğu TIR sürücüsünü beyzbol sopasıyla darbedip kaçtı, zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
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