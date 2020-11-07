Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası - Son Dakika

Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası
07.11.2020 11:17
Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası Tokat-Turhal karayolunda sonbaharla birlikte kavak ağaçları eşsiz manzaralar oluşturuyor.
Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası
TOKAT - Tokat- Turhal karayolunda sonbaharla birlikte kavak ağaçları eşsiz manzaralar oluşturuyor.
Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen şehirlerarası yolun her iki tarafında bulunan kavak ağaçlarının oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşilden sarıya dönen renkleri üzerinde barındıran ağaçlar eşsiz manzaralar oluşturuyor. Güneşle birlikte adeta altın sarısı gibi parlayan yapraklar dikkatleri çekiyor. Araçları ile yoldan geçen vatandaşlar ender karşılaşılan manzarayı izleme imkanı buluyor.
Son Dakika Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Görevden alınan Murat Uysal'ın 16 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi