Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası - Son Dakika

Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası

07.11.2020 11:17

Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası Tokat-Turhal karayolunda sonbaharla birlikte kavak ağaçları eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası

TOKAT - Tokat- Turhal karayolunda sonbaharla birlikte kavak ağaçları eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen şehirlerarası yolun her iki tarafında bulunan kavak ağaçlarının oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşilden sarıya dönen renkleri üzerinde barındıran ağaçlar eşsiz manzaralar oluşturuyor. Güneşle birlikte adeta altın sarısı gibi parlayan yapraklar dikkatleri çekiyor. Araçları ile yoldan geçen vatandaşlar ender karşılaşılan manzarayı izleme imkanı buluyor.

Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası
Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası
Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası
Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası

Sonbahar, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası - Son Dakika


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