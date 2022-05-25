Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu - Son Dakika
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Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

25.05.2022 23:48

Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Gökçeören Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-300 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen 69 yaşındaki Ali Elmas'a, Uşak'tan İzmir yönüne seyir halinde olan O.Y. idaresindeki 61 DY 303 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaşlı adam, çarpışma noktasından yaklaşık 25 metre ileriye fırlayarak karşı şeride geçti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolden Ali Elmas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Elmas'ın cansız bedeni, ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hesap ödedikten sonra otomobil çarptı

Öte yandan, karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ali Elmas'ın, arkadaşları ile birlikte seyahat ettiği kamyonetini karşı şeritteki bir dinlenme tesisine bırakıp yolun karşısına yemek yemek için geçtiği öğrenildi. Elmas'ın, yemek yedikten sonra hesap ödemek için arkada kalıp, hesabı ödedikten sonra arkadaşlarının yanına geçmeye çalıştığı ve bu sırada otomobil çarptığı öğrenildi. Elmas'ın geçirdiği elim kazayı gören arkadaşları ise, gözyaşlarına boğuldu.

Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

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Kaynak: İHA

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