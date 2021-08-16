Karayolunda kefenli eylem - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir grup vatandaş, kefen giyerek sık sık ölümlü kazaların yaşandığı karayolunda eylem yaptı.

Şanlıurfa'da siyasi bir partinin yöneticileri ile vatandaşlar, kazalara dikkat çekmek için ilginç bir eylem yaptı. Kefen giyen partililer ile vatandaşlar Suruç -Şanlıurfa karayolunda yürüdü. Ellerinde döviz ve üzerlerinde kefen olay eylemciler, yaklaşık 10 kilometre boyunca yürüyerek eylemi gerçekleştirdi. Eylem sonrası bir açıklama yapan siyasi parti yöneticisi Emin Özaslan, "Bugün Şanlıurfa- Suruç- Birecik kara yoluna geldik. Burası D-400 karayolu, tarihi İpek Yolu. Bu yolda her gün kazalar oluyor. Bu kazaların büyük bir kısmı, ölümle ya da ciddi sakatlanmalarla sonuçlanıyor. Urfalı, Suruçlu ve Birecikli kardeşlerimiz çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Defalarca bu konuyu dile getirmelerine ve bizim de bu konuyu gündeme getirmemize rağmen yetkililerden bir açıklama yada bir adım atma göremiyoruz. Biz bu kefenlerle yola çıktık çünkü bizim halkımız her gün bu yola çıkarken, sabah evden yola çıkarken üzerine kefenini giyerek yola çıkıyor. O kadar ciddi kazalar oluyor ki sabah evden çıkanın akşam eve dönüp dönemeyeceği meçhuldür" diyerek yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi. - ŞANLIURFA