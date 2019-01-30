Son Dakika Haberleri: Karayolunda Kepçe Dehşeti Saniye Saniye Kamerada

Karayolunda Kepçe Dehşeti Saniye Saniye Kamerada

28 dakika önce

Karayolunda kepçe dehşeti saniye saniye kamerada Freni boşalan iş makinesi karayoluna girip minibüse çarptı, kazada 5 kişi yaralandıYALOVA - Yalova'da freni boşalan iş makinesi karayoluna girip minibüse çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

Karayolunda kepçe dehşeti saniye saniye kamerada
Freni boşalan iş makinesi karayoluna girip minibüse çarptı, kazada 5 kişi yaralandı

YALOVA - Yalova'da freni boşalan iş makinesi karayoluna girip minibüse çarptı, kazada 5 kişi yaralandı. İş makinesinin hızla yokuş aşağı inip karayoluna çıkma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza Yalova - Bursa karayolu 4. kilometrede meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uslu Sokak üzerinde yokuş aşağı inen Uysal Polat idaresindeki iş makinesinin aniden freni boşaldı. Karayoluna çıkan kepçe Bursa istikametine seyreden Ahmet Cin Emre idaresindeki 34 EU 4168 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüsteki Emre Murat, Emre Burak Deniz, Turan Demir, Ömer Faruk Erdoğan, Tolga Belgay isimli 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin müdahale edip dışarıya çıkardığı yaralılar 112 ambulanslarıyla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde freni boşalan iş makinesinin hızla yokuş aşağıya inip karayoluna çıkması ve o sırada geçen minibüse çarpması dikkat çekti. Olay yerinde inceleme yapan polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:12 Kaynak: İHA

Bursa, Yalova, 3. Sayfa
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