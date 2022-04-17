Karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı - Son Dakika
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Karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

17.04.2022 11:29
Karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

Eskişehir-Ankara karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin defalarca takla atması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Eskişehir- Ankara karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin defalarca takla atması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu 4. kilometre saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bursa istikametine giden Hamit Ç. idaresindeki 16 AJT 511 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karayolu kenarındaki eğimli araziye daldı. Arazide defalarca takla atan otomobil içerisinde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Hamit Ç., Hüseyin Ç., Süleyman Ç., Songül Ç., Ecrin Ç. ve bebek Evra Ç. 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı
Karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı
Karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı
Karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı
Karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı
Karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

YORUMLAR
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Eskişehir, Otomobil, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı - Son Dakika
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