Karayolunda Korkutan Yarık

Isparta-Antalya karayolunun Dereboğazı kesiminde yarık oluştu.

Isparta-Antalya karayolunun Dereboğazı kesiminde yarık oluştu.



Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yağışlı hava nedeniyle Isparta - Antalya karayolunun (Dereboğazı yolu) 20. kilometresinde toprak kaymasına bağlı yarıklar meydana geldi. Yol ortasındaki dev yarık, görenleri korkuttu. Durumun Karayolları ekiplerine bildirilmesi üzerine harekete geçen görevliler bölgede çalışma başlatırken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Dereboğazı yolunda, Isparta'dan Antalya istikametine gidiş yönünde çalışma yapılan yaklaşık 1 kilometrelik alanda tek şeridi tedbiren kapatılan yolda, diğer şeritten trafiğin çift yönlü olarak sağlandığı öğrenildi. Öte yandan, bölgedeki çalışmalarının tamamlanması halinde yolun tekrar açılabileceği belirtildi.



(İHA)

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