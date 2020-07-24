Karayolunda koşan atlar görenleri şaşırttı - Son Dakika

Karayolunda koşan atlar görenleri şaşırttı

MERSİN - Mersin'de kara yolu üzerinde koşan 2 at, araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Yarış pistinde gibi koşan atlar, trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi sınırları içerisindeki D-400 Karayolu üzerinde koşan 2 at, trafikteki araç sürücülerini bir hayli şaşırttı. Trafikteki araçların arasında pistte yarışır gibi koşan atlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Trafikte seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülen atlar, bir süre yol üzerinde koştuktan sonra ara sokaklara girerek gözden kayboluyorlar