Son Dakika Haberleri: Karayolunda Koşan Dana Paniği

Karayolunda Koşan Dana Paniği

1 saat önce

Afyonkarahisar'da karayolu üzerinde koşan başıboş bir dananın görüntüsü vatandaşları hayrete düşürdü.

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Afyonkarahisar'da karayolu üzerinde koşan başıboş bir dananın görüntüsü vatandaşları hayrete düşürdü.

Afyonkarahisar- Eskişehir karoyolu 20. kilometresinde bir büyükbaş hayvanın koşarak yol üzerinde ilerlemesi bir yandan trafiği tehlikeye sokarken, diğer yandan büyük şaşkınlığa neden oldu. Bir sürücünün cep telefonu ile çektiği görüntülerde dananın yoldan geçen araçlarla birlikte koşarak ilerlediği görüldü. Afyonkarahisar'ın Çayırbağ Kasabası Hayvan Park Pazaryeri'ne giderken bir kamyonun kasasından düştüğü ileri sürülen dananın daha sonra yoldan çıkarak araziye doğru ilerlediği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:38 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Güncel
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