Karayolunda Koşan Dana Paniği
43 dakika önce
Karayolunda koşan dana paniğiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da karayolu üzerinde koşan başıboş bir dananın görüntüsü vatandaşları hayrete düşürdü.
Karayolunda koşan dana paniği
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'da karayolu üzerinde koşan başıboş bir dananın görüntüsü vatandaşları hayrete düşürdü.
Afyonkarahisar- Eskişehir
karoyolu 20. kilometresinde bir büyükbaş hayvanın koşarak yol üzerinde ilerlemesi bir yandan trafiği tehlikeye sokarken, diğer yandan büyük şaşkınlığa neden oldu. Bir sürücünün cep telefonu ile çektiği görüntülerde dananın yoldan geçen araçlarla birlikte koşarak ilerlediği görüldü. Afyonkarahisar'ın Çayırbağ
Kasabası Hayvan Park Pazaryeri
'ne giderken bir kamyonun kasasından düştüğü ileri sürülen dananın daha sonra yoldan çıkarak araziye doğru ilerlediği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:11 Kaynak: İHA
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