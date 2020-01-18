Karayolunda mahsur kalan onlarca araç 1 saatte kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karayolunda mahsur kalan onlarca araç 1 saatte kurtarıldı - Son Dakika

Karayolunda mahsur kalan onlarca araç 1 saatte kurtarıldı

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli-Yüksekova karayolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan onlarca araç, bir saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı.

Karayolunda mahsur kalan onlarca araç 1 saatte kurtarıldı, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli- Yüksekova karayolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan onlarca araç, bir saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı.


Hakkari il merkezi ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şemdinli ilçe merkezinden Yüksekova'ya doğru giden onlarca araç, kar yağışı ve tipi nedeniyle Güzelkonak köyü yakınlarında yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Araçlarıyla birlikte mahsur kalan onlarca şahıs, yardımlarına gelen ekiplere teşekkür etti. - HAKKARİ

Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu
Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı! Palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 00:32:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karayolunda mahsur kalan onlarca araç 1 saatte kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]