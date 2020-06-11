Karayolunda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu - Son Dakika

Karayolunda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu
Kastamonu karayolunda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu.
Kastamonu karayolunda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Daday'dan Kastamonu'ya giden Kadir S. (26) yönetimindeki 78 AU 991 plakalı araç eski Cezaevi yolunda karşı yönden gelen İlker B.(39) yönetimindeki 37 BH 533 plakalı araca yolda oluşan su birikintisi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek çarptı. Kaza da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucu karayoluna savrulan araba parçaları ve araçlar Belediye'ye ait iş makinesi ile kaldırılarak temizlendi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:22 Kaynak: İHA
Son Dakika Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı