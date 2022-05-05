Karayolunda papağan kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Karayolunda papağan kurtarma operasyonu

05.05.2022 10:18
Karayolunda papağan kurtarma operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolunda kafesinden kaçarak aydınlatma direğine konan cennet papağı, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalanarak aileye teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolunda kafesinden kaçarak aydınlatma direğine konan cennet papağı, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalanarak aileye teslim edildi.

Eskişehir'den Bursa'ya dönen Can ailesi, yemek için İnegöl ilçesindeki bir AVM'de mola verdi. Araçtan inerken ailenin Koko isimli cennet papağanı kapağı açık kalan kafesinden kaçtı. Uçan papağan Bursa-Ankara karayolu üzerindeki aydınlatma direğinin üzerine kondu. Çağırdıkları papağan kafese geri dönmeyince aile, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Trafik polislerinin yolun bir şeridini kapatmasının ardından merdivenli aracın sepetinde direğin üzerine ulaşan bir itfaiye eri, papağanı kafesine sokmak için uzun uğraş verdi. 1 saat süren çalışma sonucu kafese alınan papağan aileye teslim edildi. Papağanın yakalanma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Papağanlarına kavuşan Can ailesi rahat bir nefes alırken, aile adına Mert Can itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Karayolunda papağan kurtarma operasyonu
Karayolunda papağan kurtarma operasyonu
Karayolunda papağan kurtarma operasyonu
Karayolunda papağan kurtarma operasyonu
Karayolunda papağan kurtarma operasyonu
Karayolunda papağan kurtarma operasyonu
Karayolunda papağan kurtarma operasyonu
Karayolunda papağan kurtarma operasyonu
Karayolunda papağan kurtarma operasyonu
Karayolunda papağan kurtarma operasyonu

YORUMLAR
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Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

İtfaiye, İnegöl, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karayolunda papağan kurtarma operasyonu - Son Dakika


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