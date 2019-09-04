Karayolunda seyir halindeyken aracının kapısını açtı, trafik polisi canından oluyordu

Trafikte kapısını açtı, trafik polisine kaza yaptırdı

İSTANBUL - D-100 Karayolu üzerinde sol şeritten Ankara istikametine seyir halinde ilerleyen motosikletli trafik polisi, önündeki İran plakalı aracın aniden kapısının açılması nedeniyle kapıya çarparak dengesini kaybetti. Yolun solundaki duvara çarpan polis, başka bir otomobile de yan taraftan çarparak durabildi. Kazada yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

D-100 Karayolu'nun Kadıköy Bostancı kısmında yabancı plakalı aracın karıştığı kazada 1 polis memuru yaralandı. Edinilen bilgiye göre trafiğin ilerlediği sırada sol şeritte İranlı Majid İzadi yönetimindeki İran plakalı aracın aniden kapısı açıldı. Kapının açılmasıyla arkadan gelen trafik polisini taşıyan motosiklet, 2 İranlının bulunduğu aracın kapısına çarptı. Dengesi bozulan motosikletli trafik polisi önce yolun en solundaki duvara, ardından da Emre Tohumcu idaresindeki 34 PS 39 53 plakalı otomobile çarptı. Yola devrilen polis memuru, kazanın etkisiyle yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hemen karşısında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru için olay yerine ambulans sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri de D-100 Karayolu üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralı polis memuru sedyeyle ambulansa alınarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik ulaşımı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar, trafik polisleri tarafından güvenli alana çekildi. Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, öndeki aracın sürücüsü Emre Tohumcu, "Aynama baktım, arkadaki araç kapısını açtı. Polis arkadaş kapıya çarpınca duvara çarptı. Oradan bana doğru geliyordu, ben de durakladım. Gelip bana çarptı. Ben arkadaş zarar görmesin diye durdum arabayla. Kapının açılma sebebi de emniyet kemeri sıkışmış, öyle söylediler" diye konuştu.