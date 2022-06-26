Karayolunda taşkın yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Karayolunda taşkın yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı

26.06.2022 10:42

Karayolunda taşkın yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte Bartın-Karabük karayolunda taşkınlar meydana geldi.

Karayolunda taşkın yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı

BARTIN - Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte Bartın- Karabük karayolunda taşkınlar meydana geldi.

Bartın-Karabük karayolunun Potbaşı mevkisi ve Muratbey mevkisinde dağlardan gelen su yolun büyük bölümünü kapattı. Muratbey mevkiinde derelerden taşan su ev ve işyerlerinde baskınlara neden oldu. Bölgede iş makineleri ile çalışma başlatırken kuvvetli sağanak yağışların Pazar ve Pazartesi günleri de devam edeceği bildirildi. Vatandaşlar sel ve taşkın riskine karşı belediye ve cami hoparlörlerinden uyarılarak dere yaraklarından uzak durmaları istenildi.

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Kaynak: İHA

Karabük, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karayolunda taşkın yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karayolunda taşkın yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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