Karayolunda tehlike oluşturan kayalar temizleniyor - Son Dakika

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Karayolunda tehlike oluşturan kayalar temizleniyor

Muğla'nın Marmaris, Datça, Dalaman ve Fethiye gibi turistik ilçelerinin geçiş noktasında olan ve her yıl milyonlarca aracın geçtiği karayolunda tehlikeli oluşturan kayalar kontrollü temizlendi.

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris, Dalaman, Datça ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine karadan ulaşımı bağlayan karayolunda yağmurlu havalarda sürücüleri tehlikeye atan kayalar temizlendi.

Her yıl milyonlarca vatandaşın kullandığı D550 karayolu üzerinde tehlike oluşturan ve düşme tehlikesi bulunan kayalar kontrollü olarak düşürülerek temizlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 26. Şube Şefliği ekipleri tarafından tehlike oluşturan kayalar halatlarla bağlanarak kontrollü olarak düşürüldü.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra sona eren çalışmalarda en tehlikeli kayaların düşürülerek kepçelerle taşındı.