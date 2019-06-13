Karayolunda tehlikeli yürüyüş
3 saat önce
KIRIKKALE'de, trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkıp, araçlara aldırmadan yürüyen yaya, kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:12 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'de, trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkıp, araçlara aldırmadan yürüyen yaya, kameraya yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale- Kayseri
karayolunun Alpaslan Türkeş Bulvarı mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen vatandaş, yola çıkıp, üzerine gelen araçlara doğru yürümeye başladı. Karayolunda yürüyen kişiyi gören sürücüler şaşırdı. Yayaya çarpmamak için yavaşlayıp manevra yaparak yanından geçen sürücüler, yola devam etti. Hem kendi canını hem de sürücüleri tehlikeye sokan kişi, bir süre sonra yol kenarında bulunan başka bir kişi tarafından kenara çekildi.
- Kırıkkale
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