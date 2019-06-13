Son Dakika Haberleri: Karayolunda tehlikeli yürüyüş
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Karayolunda tehlikeli yürüyüş

3 saat önce

KIRIKKALE'de, trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkıp, araçlara aldırmadan yürüyen yaya, kameraya yansıdı.

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KIRIKKALE'de, trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkıp, araçlara aldırmadan yürüyen yaya, kameraya yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale- Kayseri karayolunun Alpaslan Türkeş Bulvarı mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen vatandaş, yola çıkıp, üzerine gelen araçlara doğru yürümeye başladı. Karayolunda yürüyen kişiyi gören sürücüler şaşırdı. Yayaya çarpmamak için yavaşlayıp manevra yaparak yanından geçen sürücüler, yola devam etti. Hem kendi canını hem de sürücüleri tehlikeye sokan kişi, bir süre sonra yol kenarında bulunan başka bir kişi tarafından kenara çekildi.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:12 Kaynak: DHA
Kayseri, Kırıkkale, Güncel
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